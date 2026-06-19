Concert & barbecue géant du 13 juillet 2026 Fête nationale Authon-du-Perche
lundi 13 juillet 2026 · Authon-du-Perche
Informations pratiques
Authon-du-Perche
Concert & barbecue géant du 13 juillet 2026 Fête nationale
Site de la Goguerie Authon-du-Perche Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Pour célébrer la Fête Nationale, l’Association Sports Loisirs et la Commune d’Authon du Perche organisent un barbecue géant à 19h le lundi 13 juillet.
Un concert Pop Rock avec F-Com et un feu d’artifice à 23h sont prévus.
Site de la Goguerie I Accès libre
Bonne ambiance garantie
Pour célébrer la Fête Nationale, l’Association Sports Loisirs et la Commune d’Authon du Perche organisent un barbecue géant à 19h le lundi 13 juillet.
Un concert Pop Rock avec F-Com est également programmé en soirée ainsi qu’une démonstration de danse en ligne. Le traditionnel feu d’artifice aura lieu à 23h.
Site de la Goguerie I Accès libre
Bonne ambiance garantie D .
Site de la Goguerie Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 02 48 mairie.authonduperche@wanadoo.fr
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English :
To celebrate National Day, the Sports and Recreation Association and the Town of Authon-du-Perche are hosting a giant barbecue at 7 p.m. on Monday, July 13.
A pop-rock concert featuring “F-Com” and a fireworks display at 11:00 p.m. are scheduled.
La Goguerie I Free admission
A great atmosphere
L’événement Concert & barbecue géant du 13 juillet 2026 Fête nationale Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE
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