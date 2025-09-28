Concert Espace Salamandre de Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire

Concert de Eve Moreno Alto suite pour violoncelle J.S. Bach, réservations en ligne par mail sur: espace.salamandre@gmail.com.
Espace Salamandre de Barbezieux-Saint-Hilaire 4 avenue de Vignola Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine   espace.salamandre@gmail.com

English : Concert

Concert by Eve Moreno Alto Suite for Cello by J.S. Bach. Online bookings by email at: espace.salamandre@gmail.com.

German : Concert

Konzert von Eve Moreno Viola Suite für Violoncello J.S. Bach, Online-Reservierungen per E-Mail unter: espace.salamandre@gmail.com.

Italiano : Concert

Concerto di Eve Moreno Suite per violoncello J.S. Bach, prenotazione online via e-mail all’indirizzo: espace.salamandre@gmail.com.

Espanol : Concert

Concierto de Eve Moreno Suite en alto para violonchelo J.S. Bach, reservas en línea por correo electrónico en: espace.salamandre@gmail.com.

