Concert Espace Salamandre de Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire
Concert Espace Salamandre de Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire dimanche 28 septembre 2025.
Concert
Espace Salamandre de Barbezieux-Saint-Hilaire 4 avenue de Vignola Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2025-09-28 16:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Concert de Eve Moreno Alto suite pour violoncelle J.S. Bach, réservations en ligne par mail sur: espace.salamandre@gmail.com.
Espace Salamandre de Barbezieux-Saint-Hilaire 4 avenue de Vignola Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine espace.salamandre@gmail.com
English : Concert
Concert by Eve Moreno Alto Suite for Cello by J.S. Bach. Online bookings by email at: espace.salamandre@gmail.com.
German : Concert
Konzert von Eve Moreno Viola Suite für Violoncello J.S. Bach, Online-Reservierungen per E-Mail unter: espace.salamandre@gmail.com.
Italiano : Concert
Concerto di Eve Moreno Suite per violoncello J.S. Bach, prenotazione online via e-mail all’indirizzo: espace.salamandre@gmail.com.
Espanol : Concert
Concierto de Eve Moreno Suite en alto para violonchelo J.S. Bach, reservas en línea por correo electrónico en: espace.salamandre@gmail.com.
