Concert Barcella Place Robert Schuman Meisenthal

Concert Barcella

Place Robert Schuman La Halle Verrière Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Est-il possible de passer sa vie à rêver loin de tout sans se soucier des autres ? Sans se soucier du temps ? Du haut de sa montagne, replié dans la vétuste fabrique à chapeaux qui lui sert de refuge, Tournepouce vit de cette insouciance là. Seul, il passe ses journées à somnoler et vogue au gré de ses envies de nuages en nuées, nourrissant son imaginaire d’épopées fantaisistes pour lutter contre l’ennui. Tantôt chantées, tantôt contées, ces rocambolesques péripéties nous invitent à tendre l’oreille aux murmures enjôleurs du vent, qui par une belle matinée d’été, s’en vint définitivement chambouler l’existence routinière de Tournepouce.

Spectacle proposé en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Bitche, dans le cadre du festival WOWOX. Spectacle à partir de 6 ans.Tout public

13 .

Place Robert Schuman La Halle Verrière Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Is it possible to spend your life dreaming far away from it all without worrying about others? Without worrying about time? From the top of his mountain, tucked away in the dilapidated hat factory that serves as his refuge, Tournepouce lives this carefree life. Alone, he spends his days dozing off and wandering from cloud to cloud, feeding his imagination with fanciful epics to combat boredom. Sometimes sung, sometimes told, these whimsical adventures invite us to listen to the enchanting murmurings of the wind, which on a fine summer’s morning, turned Tournepouce’s routine existence upside down.

Presented in partnership with the Communauté de Communes du Pays de Bitche, as part of the WOWOX festival. For ages 6 and up.

L’événement Concert Barcella Meisenthal a été mis à jour le 2026-01-16 par OT DU PAYS DE BITCHE