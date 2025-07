Concert Barkatz Trio Rue du Général Leclerc Étretat

Concert Barkatz Trio Rue du Général Leclerc Étretat dimanche 27 juillet 2025.

Concert Barkatz Trio

Rue du Général Leclerc Restaurant du Perrey Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27 18:30:00

fin : 2025-07-27 20:30:00

Date(s) :

2025-07-27

Le Restaurant du Perrey à Étretat vous invite pour une soirée musicale envoûtante, le dimanche 27 juillet de 18h30 à 20h30.

Au programme Radio Dance un groupe aux accents pop, rock, reggae, folk, qui va vous faire vibrer toute la soirée.

Installez-vous en terrasse, laissez-vous porter par la musique… et profitez d’un moment suspendu avec vue sur la mer.

(Concerts maintenus sous réserve de météo clémente)

Le Restaurant du Perrey à Étretat vous invite pour une soirée musicale envoûtante, le dimanche 27 juillet de 18h30 à 20h30.

Au programme Radio Dance un groupe aux accents pop, rock, reggae, folk, qui va vous faire vibrer toute la soirée.

Installez-vous en terrasse, laissez-vous porter par la musique… et profitez d’un moment suspendu avec vue sur la mer.

(Concerts maintenus sous réserve de météo clémente) .

Rue du Général Leclerc Restaurant du Perrey Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 38 90 hotelrayonvert@gmail.com

English : Concert Barkatz Trio

The Restaurant du Perrey in Étretat invites you to a spellbinding musical evening on Sunday, July 27 from 6:30 to 8:30 pm.

On the program: Radio Dance, a band with a pop, rock, reggae and folk feel, who’ll keep you rocking all evening long.

Take a seat on the terrace, let the music carry you along? and enjoy a moment of suspension with a view of the sea.

(Concerts are subject to weather conditions)

German :

Das Restaurant du Perrey in Étretat lädt Sie am Sonntag, den 27. Juli von 18:30 bis 20:30 Uhr zu einem bezaubernden musikalischen Abend ein.

Auf dem Programm stehen: Radio Dance eine Gruppe mit Akzenten aus Pop, Rock, Reggae und Folk, die Sie den ganzen Abend lang begeistern wird.

Machen Sie es sich auf der Terrasse gemütlich, lassen Sie sich von der Musik tragen und genießen Sie einen Moment der Stille mit Blick auf das Meer.

(Die Konzerte werden bei gutem Wetter fortgesetzt)

Italiano :

Il Restaurant du Perrey di Étretat vi invita a una serata di musica incantatrice domenica 27 luglio dalle 18.30 alle 20.30.

In programma: i Radio Dance, una band dalle atmosfere pop, rock, reggae e folk, che vi farà scatenare per tutta la serata.

Accomodatevi sulla terrazza, lasciatevi trasportare dalla musica e godetevi un momento di animazione sospesa con vista sul mare.

(I concerti si terranno a condizione che il tempo sia clemente)

Espanol :

El Restaurant du Perrey de Étretat le invita a una velada musical fascinante el domingo 27 de julio de 18.30 a 20.30 h.

En el programa: Radio Dance, un grupo de pop, rock, reggae y folk que le hará vibrar durante toda la velada.

Acomódese en la terraza, déjese llevar por la música… y disfrute de un momento de animación suspendida con vistas al mar.

(Los conciertos se celebrarán si el tiempo lo permite)

L’événement Concert Barkatz Trio Étretat a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie