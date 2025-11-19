Concert Baron Crâne et Bliss Yutz
Concert Baron Crâne et Bliss Yutz mercredi 19 novembre 2025.
Concert Baron Crâne et Bliss
14 rue de Poitiers Yutz Moselle
Prochaine date à ne pas louper Baron Crâne et Bliss en concert au RAWDOGS PARK !
Baron Crâne (Power trio rock instrumental, Paris)
Du flot expérimental et décomplexé de jam sessions instrumentales, Baron Crâne affleure en 2014, et entreprend depuis de synthétiser ses associations stylistiques surprenantes en différents albums. Du jazz fusion au heavy rock, Baron Crâne ne se confine dans aucune esthétique et navigue entre ses influences plurielles avec une aisance déconcertante.
Bliss (noise Punk)
Trio féroce noise rock, aux riffs acides et saturés, au son basse distordu et résonnant et à la batterie explosive. Plus simplement: BL!SS c’est méchant et ça tabasse fort !
Petite restauration et buvette sur placeTout public
14 rue de Poitiers Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 6 44 76 37 64 rawdogsmag@gmail.com
English :
Next date: Baron Crâne and Bliss in concert at RAWDOGS PARK!
Baron Crâne (Power trio rock instrumental, Paris)
In 2014, Baron Crâne emerged from the experimental stream of instrumental jam sessions, and since then has been synthesizing its surprising stylistic associations into a series of albums. From jazz fusion to heavy rock, Baron Crâne doesn’t confine himself to any one aesthetic, navigating between his plural influences with disconcerting ease.
Bliss (noise punk)
Fierce noise rock trio, with acidic, saturated riffs, a resonant, distorted bass sound and explosive drums. Simply put: BL!SS are mean and hard-hitting!
Snacks and refreshments on site
German :
Nächster Termin: Baron Crâne und Bliss geben ein Konzert im RAWDOGS PARK!
Baron Crâne (Power Trio Instrumental Rock, Paris)
Aus dem experimentellen und ungezwungenen Strom instrumentaler Jam-Sessions tauchte Baron Crâne 2014 auf und macht sich seitdem daran, seine überraschenden stilistischen Assoziationen in verschiedenen Alben zu synthetisieren. Von Fusion-Jazz bis Heavy Rock, Baron Crâne legt sich auf keine Ästhetik fest und navigiert mit verblüffender Leichtigkeit zwischen seinen pluralistischen Einflüssen.
Bliss (Noise Punk)
Heftiges Noise-Rock-Trio mit satten, säurehaltigen Riffs, einem verzerrten, hallenden Bass und explosiven Drums. Einfach ausgedrückt: BL!SS ist böse und schlägt hart zu!
Kleine Snacks und Getränke vor Ort
Italiano :
Prossima data: Baron Crâne e Bliss in concerto al RAWDOGS PARK!
Baron Crâne (Power trio rock strumentale, Parigi)
Baron Crâne è emerso dal flusso sperimentale e senza esclusione di colpi delle jam session strumentali nel 2014 e da allora ha iniziato a sintetizzare le sue sorprendenti associazioni stilistiche in vari album. Dalla jazz fusion all’heavy rock, Baron Crâne non si limita a un’unica estetica, ma naviga tra le sue molteplici influenze con una facilità sconcertante.
Bliss (noise punk)
Un feroce trio noise rock con riff acidi e saturi, un basso risonante e distorto e una batteria esplosiva. In parole povere: i BL!SS sono cattivi e duri!
Snack e rinfreschi in loco
Espanol :
Próxima cita: ¡Baron Crâne y Bliss en concierto en RAWDOGS PARK!
Baron Crâne (Power trío de rock instrumental, París)
Baron Crâne surgió de la corriente experimental y sin complejos de las jam sessions instrumentales en 2014, y desde entonces se ha dedicado a sintetizar sus sorprendentes asociaciones estilísticas en varios álbumes. Del jazz fusión al rock pesado, Baron Crâne no se limita a ninguna estética y navega por sus influencias plurales con una facilidad desconcertante.
Bliss (noise punk)
Un feroz trío de noise rock con riffs ácidos y saturados, un bajo resonante y distorsionado y una batería explosiva. En pocas palabras: BL!SS son malos y contundentes
Aperitivos y refrescos in situ
