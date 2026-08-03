Concert Baroq’n pipes clavecin, violoncelle et uilleann pipe Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Concert Baroq’n pipes clavecin, violoncelle et uilleann pipe

Rue du Philosophe Alain Chapelle Notre Dame de la Paix Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 19:00:00

fin : 2026-08-17 20:15:00

Date(s) :

2026-08-17

Le trio Baroq’n pipes est unique en France et peut-être en Europe. Il réunit un clavecin (joué par Jean François Nestour), un violoncelle (Yves Pol Ruelloux), et..un Uilleann pipe, emblématique cornemuse irlandaise (Peter Merbeth). Le programme musical vous emmènera en conséquent de la musique du XVIIème siècle avec Henry Purcell et W. Byrd, au XXIème siècle avec de la musique traditionnelle irlandaise, en passant par Bach et Couperin. Étonnant, non ? .

Rue du Philosophe Alain Chapelle Notre Dame de la Paix Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 63 62 84 96

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English :

L’événement Concert Baroq’n pipes clavecin, violoncelle et uilleann pipe Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS