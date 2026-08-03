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Concert Baroq’n pipes clavecin, violoncelle et uilleann pipe Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët

lundi 17 août 2026 · Rue du Philosophe Alain · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue du Philosophe Alain
Adresse
Chapelle Notre Dame de la Paix
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Concert Baroq’n pipes clavecin, violoncelle et uilleann pipe

Rue du Philosophe Alain Chapelle Notre Dame de la Paix Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 19:00:00
fin : 2026-08-17 20:15:00

Date(s) :
2026-08-17

Le trio Baroq’n pipes est unique en France et peut-être en Europe. Il réunit un clavecin (joué par Jean François Nestour), un violoncelle (Yves Pol Ruelloux), et..un Uilleann pipe, emblématique cornemuse irlandaise (Peter Merbeth). Le programme musical vous emmènera en conséquent de la musique du XVIIème siècle avec Henry Purcell et W. Byrd, au XXIème siècle avec de la musique traditionnelle irlandaise, en passant par Bach et Couperin. Étonnant, non ?   .

Rue du Philosophe Alain Chapelle Notre Dame de la Paix Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 63 62 84 96 

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English :

L’événement Concert Baroq’n pipes clavecin, violoncelle et uilleann pipe Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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