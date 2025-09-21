Concert baroque à Crépon Crépon
Concert baroque à Crépon Crépon dimanche 21 septembre 2025.
Concert baroque à Crépon
Eglise Crépon Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 17:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Venez assister au concert baroque de Daphné Papasergio à la viole de gambe et Abigail Jouglet Duport au clavecin, donné en l’église Saint-Médard-et-Saint-Gildard de Crépon, en l’honneur de la restauration du tableau « L’Élévation de la Croix ». Réservation conseillée par mail ou par sms.
Venez assister au concert baroque de Daphné Papasergio à la viole de gambe et Abigail Jouglet Duport au clavecin, donné en l’église Saint-Médard-et-Saint-Gildard de Crépon, en l’honneur de la restauration du tableau « L’Élévation de la Croix ».
Réservation conseillée par mail ou par sms. .
Eglise Crépon 14480 Calvados Normandie +33 6 31 25 94 71 musiqueenecrin@gmail.com
English : Concert baroque à Crépon
Join us for a baroque concert by Daphné Papasergio on viola da gamba and Abigail Jouglet Duport on harpsichord, in the church of Saint-Médard-et-Saint-Gildard in Crépon, in honor of the restoration of the painting « L’Élévation de la Croix ». Reservations recommended by e-mail or sms.
German : Concert baroque à Crépon
Besuchen Sie das Barockkonzert von Daphné Papasergio an der Viola da Gamba und Abigail Jouglet Duport am Cembalo, das in der Kirche Saint-Médard-et-Saint-Gildard in Crépon zu Ehren der Restaurierung des Gemäldes « L’Élévation de la Croix » (Die Kreuzerhöhung) stattfindet. Reservierung per E-Mail oder SMS empfohlen.
Italiano :
Venite a godervi un concerto barocco di Daphné Papasergio alla viola da gamba e Abigail Jouglet Duport al clavicembalo, nella chiesa di Saint-Médard-et-Saint-Gildard a Crépon, in onore del restauro del dipinto « L’elevazione della Croce ». Si consiglia la prenotazione via e-mail o sms.
Espanol :
Venga a disfrutar de un concierto barroco a cargo de Daphné Papasergio a la viola da gamba y Abigail Jouglet Duport al clave, en la iglesia de Saint-Médard-et-Saint-Gildard de Crépon, con motivo de la restauración del cuadro « La Elevación de la Cruz ». Se recomienda reservar por correo electrónico o SMS.
L’événement Concert baroque à Crépon Crépon a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Gold Beach