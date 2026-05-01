Blienschwiller

Concert Baroque Au Bois d’Amour

1 impasse de l’église Blienschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 17:00:00

fin : 2026-05-14 18:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Ce programme, pensé comme un dialogue entre le hautbois d’amour et la voix propose un voyage dans l’Europe du XVIIIe, avec l’orchestre de chambre Jonas, sous la direction du chef Nicolas Jean, avec la mezzo-soprano Anaïs Yvoz et le hautboïste Laurent Bringel.

Le Hautbois d’amour a inspiré de nombreux compositeurs. Cet instrument de perce conique à anche double doit son surnom d’amour à sa sonorité douce et mélancolique. La cantate est l’un des genres poétiques et musicaux les plus importants du XVIIIe siècle. D’abord importée d’Italie, très présente en Allemagne chez Bach, la France se l’appropriera ensuite au point de se rapprocher de l’opéra, mettant le texte au centre de l’interprétation en mêlant airs et récitatifs au service de la dramaturgie.

Ce programme, pensé comme un dialogue entre le hautbois d’amour et la voix propose un voyage dans l’Europe du XVIIIe, avec l’orchestre de chambre Jonas, sous la direction du chef Nicolas Jean, avec la mezzo-soprano Anaïs Yvoz et le hautboïste Laurent Bringel.

Avec Nicolas Jean, Direction Anaïs Yvoz, Mezzo-soprano Laurent Bringel, Hautbois d’amour Mathieu Baicry et Anne-Laure Martini, Violons Micaela Heim, Alto Amy Kuras, violoncelle Christopher Luckett, Orgue. 0 .

1 impasse de l’église Blienschwiller 67650 Bas-Rhin Grand Est osons.les.arts@gmail.com

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English :

This program, conceived as a dialogue between the oboe d?amore and the voice, takes us on a journey through 18th-century Europe, with the Jonas Chamber Orchestra, conducted by Nicolas Jean, with mezzo-soprano Anaïs Yvoz and oboist Laurent Bringel.

L’événement Concert Baroque Au Bois d’Amour Blienschwiller a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Barr