Concert Baroque au clavecin seul (Bach, G. Leroux…)
Jeudi 11 Septembre à 19h30
Chapelle Sainte Emilie de Rodat, Villefranche de Rouergue
Participation libre .
29 Rue du Sergent Bories, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
English :
Baroque solo harpsichord concert (Bach, G. Leroux…)
German :
Barockkonzert mit Cembalo allein (Bach, G. Leroux…)
Italiano :
Concerto barocco con clavicembalo solo (Bach, G. Leroux…)
Espanol :
Concierto barroco con clave solo (Bach, G. Leroux…)
L’événement Concert Baroque au Clavecin seul Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)