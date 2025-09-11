Concert Baroque au Clavecin seul Villefranche-de-Rouergue

29 Rue du Sergent Bories, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Début : Jeudi 2025-09-11

Concert Baroque au clavecin seul (Bach, G. Leroux…)

Jeudi 11 Septembre à 19h30

Chapelle Sainte Emilie de Rodat, Villefranche de Rouergue

Participation libre .

English :

Baroque solo harpsichord concert (Bach, G. Leroux…)

German :

Barockkonzert mit Cembalo allein (Bach, G. Leroux…)

Italiano :

Concerto barocco con clavicembalo solo (Bach, G. Leroux…)

Espanol :

Concierto barroco con clave solo (Bach, G. Leroux…)

