Concert baroque Basilique Ste Anne Bonlieu-sur-Roubion
Concert baroque Basilique Ste Anne Bonlieu-sur-Roubion vendredi 14 novembre 2025.
Concert baroque
Basilique Ste Anne 35 place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
gratuit pour le moins de 18 ans
Date et horaire :
Début : 2025-11-14 17:00:00
fin : 2025-11-14 18:30:00
Date(s) :
2025-11-14
Musique baroque pour solistes, chœur et orchestre B.Galuppi Magnificat A.Vivaldi airs de solistes G.F.Haendel Dixit Dominus.
Basilique Ste Anne 35 place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 92 11 82 chris.paillard@gmail.com
English :
Baroque music for soloists, choir and orchestra: B.Galuppi: Magnificat A.Vivaldi: airs for soloists G.F.Haendel: Dixit Dominus.
German :
Barockmusik für Solisten, Chor und Orchester B.Galuppi: Magnificat A.Vivaldi: Arien für Solisten G.F.Händel: Dixit Dominus.
Italiano :
Musica barocca per solisti, coro e orchestra: B.Galuppi: Magnificat A.Vivaldi: Arie per solisti G.F.Haendel: Dixit Dominus.
Espanol :
Música barroca para solistas, coro y orquesta: B.Galuppi: Magnificat A.Vivaldi: Arias para solistas G.F.Haendel: Dixit Dominus.
L’événement Concert baroque Bonlieu-sur-Roubion a été mis à jour le 2025-10-17 par Montélimar Tourisme Agglomération