Concert baroque de l’ensemble « Les Reflets » Eglise du village de Sainte Anne Sainte-Anne dimanche 21 septembre 2025.

Eglise du village de Sainte Anne 2 route du pont du diable Sainte-Anne

Gratuit

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-21

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez assister à un concert baroque proposé par l’ensemble « les Reflets »

– Flutes à bec Patrick Pélaez

– Flutes à bec Nathalie Koehl

– Violoncelle, viole de gambe Pierre Frandon

– Clavecin Claire Aprile .

Eglise du village de Sainte Anne 2 route du pont du diable Sainte-Anne 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 05 88 52 lasaintanniere@gmail.com

