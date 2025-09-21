Concert baroque de l’ensemble « Les Reflets » Eglise du village de Sainte Anne Sainte-Anne
Concert baroque de l’ensemble « Les Reflets » Eglise du village de Sainte Anne Sainte-Anne dimanche 21 septembre 2025.
Concert baroque de l’ensemble « Les Reflets »
Eglise du village de Sainte Anne 2 route du pont du diable Sainte-Anne Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 17:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
Date(s) :
2025-09-21
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez assister à un concert baroque proposé par l’ensemble « les Reflets »
– Flutes à bec Patrick Pélaez
– Flutes à bec Nathalie Koehl
– Violoncelle, viole de gambe Pierre Frandon
– Clavecin Claire Aprile .
Eglise du village de Sainte Anne 2 route du pont du diable Sainte-Anne 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 05 88 52 lasaintanniere@gmail.com
English : Concert baroque de l’ensemble « Les Reflets »
German : Concert baroque de l’ensemble « Les Reflets »
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert baroque de l’ensemble « Les Reflets » Sainte-Anne a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON