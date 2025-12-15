Concert baroque du nouvel an bordelais eglise notre dame Bordeaux
Concert baroque du nouvel an bordelais eglise notre dame Bordeaux dimanche 18 janvier 2026.
Concert baroque du nouvel an bordelais Dimanche 18 janvier 2026, 16h00 eglise notre dame Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-01-18T16:00:00+01:00 – 2026-01-18T17:30:00+01:00
Fin : 2026-01-18T16:00:00+01:00 – 2026-01-18T17:30:00+01:00
eglise notre dame eglise notre dame de bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://billetweb.fr/concert-du-nouvel-an-bordelais-2026?utm_source=agendabordeaux »}]
L’orchestre les virtuoses de Bordeaux et le choeur du barreau de bordeaux se produiront à l’église notre dame et interpréteront Gloria de Vivaldi et des airs d’opéra de Haendel.