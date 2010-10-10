Concert Baroque en Balade Les Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach Maison des Arts de Cabriès Cabriès

Cabriès

Concert Baroque en Balade Les Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 20h30. Maison des Arts de Cabriès 380 avenue Max Juvenal Cabriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Petr Skalka, salué par la critique pour son interprétation libre et inspirée des Suites de Bach, livre un moment suspendu entre profondeur et spontanéité. Une redécouverte éblouissante d’un chef-d’oeuvre intemporel !

Les Suites de Bach sont à la fois monument de la musique baroque et un terrain d’exploration infini. Oeuvres senza basso , elles confient au violoncelle la totalité du discours musical.



Dans son enregistrement paru chez Claves en février 2024, Petr Skalka en livre une interprétation audacieuse, saluée par un Diapason 5 et un Coup de coeur Classica.



Petr Skalka enrichit chaque suite de respirations personnelles préludes improvisés, ornements empruntés à Corelli, ou intermèdes inattendus comme une passacaille de Biber.



Cette liberté maîtrisée s’incarne dans le timbre profond et nuancé de son violoncelle Guarneri de 1700 qui soutient une interprétation vive, contrastée et toujours fidèle à l’esprit baroque. .

Maison des Arts de Cabriès 380 avenue Max Juvenal Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 87 89 75

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English :

Petr Skalka, acclaimed by critics for his free and inspired interpretation of the Bach Suites, delivers a moment suspended between depth and spontaneity. A dazzling rediscovery of a timeless masterpiece!

L’événement Concert Baroque en Balade Les Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach Cabriès a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme