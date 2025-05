Concert baroque Ensemble Camera Vocis – Collégiale Notre-Dame Les Andelys, 22 juin 2025 16:00, Les Andelys.

Eure

Concert baroque Ensemble Camera Vocis Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-22 16:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-22

Un voyage musical du XVIIe siècle entre l’Angleterre et la France, avec des œuvres de Byrd, Purcell, Charpentier et Lorenzani.

L’Ensemble Camera Vocis vous fera découvrir les fastes des cours royales dans un programme riche en contrastes.

Un voyage musical du XVIIe siècle entre l’Angleterre et la France, avec des œuvres de Byrd, Purcell, Charpentier et Lorenzani.

L’Ensemble Camera Vocis vous fera découvrir les fastes des cours royales dans un programme riche en contrastes. .

Collégiale Notre-Dame 14 rue Général Fontanges de Couzans

Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 81 01 83 29 lesorguesdesandelys@free.fr

English : Concert baroque Ensemble Camera Vocis

A 17th-century musical voyage between England and France, with works by Byrd, Purcell, Charpentier and Lorenzani.

Ensemble Camera Vocis will take you on a journey through the splendors of the royal courts in a program rich in contrasts.

German :

Eine musikalische Reise des 17. Jahrhunderts zwischen England und Frankreich mit Werken von Byrd, Purcell, Charpentier und Lorenzani.

Das Ensemble Camera Vocis wird Sie mit einem kontrastreichen Programm in die Pracht der königlichen Höfe entführen.

Italiano :

Un viaggio musicale del XVII secolo tra Inghilterra e Francia, con opere di Byrd, Purcell, Charpentier e Lorenzani.

L’Ensemble Camera Vocis vi condurrà in un viaggio attraverso i fasti delle corti reali in un programma ricco di contrasti.

Espanol :

Un viaje musical del siglo XVII entre Inglaterra y Francia, con obras de Byrd, Purcell, Charpentier y Lorenzani.

El Ensemble Camera Vocis le hará viajar a través de los esplendores de las cortes reales en un programa rico en contrastes.

L’événement Concert baroque Ensemble Camera Vocis Les Andelys a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération