concert baroque Grignan mardi 11 novembre 2025.
Collégiale St Sauveur Grignan Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
gratuit pour le moins de 18 ans
Début : 2025-11-11 17:00:00
fin : 2025-11-11 18:30:00
2025-11-11
Musique baroque pour solistes, chœur et orchestre B.Galuppi Magnificat A.Vivaldi airs de solistes G.F.Haendel Dixit Dominus.
Collégiale St Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 92 11 82 chris.paillard@gmail.com
English :
Baroque music for soloists, choir and orchestra: B.Galuppi: Magnificat A.Vivaldi: airs for soloists G.F.Haendel: Dixit Dominus.
German :
Barockmusik für Solisten, Chor und Orchester B.Galuppi: Magnificat A.Vivaldi: Arien für Solisten G.F.Händel: Dixit Dominus.
Italiano :
Musica barocca per solisti, coro e orchestra: B.Galuppi: Magnificat A.Vivaldi: Arie per solisti G.F.Haendel: Dixit Dominus.
Espanol :
Música barroca para solistas, coro y orquesta: B.Galuppi: Magnificat A.Vivaldi: Arias para solistas G.F.Haendel: Dixit Dominus.
