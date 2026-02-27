Concert Baroque Hasparren

Concert Baroque

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Laisser vous emporter par l’Ensemble Vocal Aéolia lors d’un concert baroque exceptionnel à la Chapelle du Sacré Coeur. .

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

English : Concert Baroque

