Concert baroque « La Favorite » Place Lindenfels Moëlan-sur-Mer
Concert baroque « La Favorite » Place Lindenfels Moëlan-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.
Concert baroque « La Favorite »
Place Lindenfels Chapelle Saint-Philibert Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20 19:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Jocelyne et Daniel Cuiller offrent un concert au profit des actions de l’association Morgane vers les enseignants Sénégalais qui pratiquent la pédagogie Freinet.
Renseignements et réservation www.assomorgane.fr (puis « quoi de neuf ») .
Place Lindenfels Chapelle Saint-Philibert Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 88 03 11 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert baroque « La Favorite » Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS