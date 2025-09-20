Concert baroque « La Favorite » Place Lindenfels Moëlan-sur-Mer

Concert baroque « La Favorite »

Place Lindenfels Chapelle Saint-Philibert Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 19:30:00

2025-09-20

Jocelyne et Daniel Cuiller offrent un concert au profit des actions de l’association Morgane vers les enseignants Sénégalais qui pratiquent la pédagogie Freinet.

Renseignements et réservation www.assomorgane.fr (puis « quoi de neuf ») .

Place Lindenfels Chapelle Saint-Philibert Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 88 03 11 60

