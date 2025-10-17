Concert baroque “Les heures musicales de Sèvremoine” Montfaucon-Montigné Sèvremoine

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17 22:30:00

2025-10-17

L’église de Montfaucon accueille un concert qui plongera le public au cœur de l’Europe baroque.

Un voyage musical dans l’intimité des salons du XVIIe siècle ! L’église de Montfaucon accueillera le vendredi 17 octobre 2025 à 20 h 30, un concert qui plongera le public au cœur de l’Europe baroque. L’ensemble À voix basses, composé de Juliette Guichard (chant) et Martin Billé (viole de gambe et théorbe), invite pour l’occasion le violiste Raphaël Bougy, pour un programme rare et raffiné.

Un concert entre France et Allemagne baroques. Ce trio de musiciens passionnés propose une immersion dans l’univers feutré et expressif des salons du XVIIe siècle, à travers une sélection d’œuvres vocales et instrumentales allemandes et françaises. À l’honneur des compositeurs emblématiques comme Buxtehude, Schein, Scheidt, Schütz, Biber, Schenck, ainsi que Charpentier, Du Mont, Brossard, Marais ou encore De Visée. La combinaison des voix, de la viole de gambe et du théorbe offrira une texture sonore délicate, intime et pleine de nuances, fidèle à l’esprit de la musique de chambre de l’époque.

Réservation via Helloasso ou sur le site http://ecoledemusique.sevremoine.free.fr/

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de musique ancienne et les curieux en quête de beauté et d’émotion. .

Montfaucon-Montigné Eglise Saint-Jacques Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 20 46 07 29 sfonteneau.direction@gmail.com

English :

The Montfaucon church hosts a concert that plunges the audience into the heart of Baroque Europe.

German :

In der Kirche von Montfaucon findet ein Konzert statt, das das Publikum in das Herz des barocken Europas eintauchen lässt.

Italiano :

La chiesa di Montfaucon ospita un concerto che immergerà il pubblico nel cuore dell’Europa barocca.

Espanol :

La iglesia de Montfaucon acoge un concierto que sumergirá al público en el corazón de la Europa barroca.

