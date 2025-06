CONCERT BAROQUE par l’Ensemble PRAESIDIUM centre bourg Lannion 9 juillet 2025 20:30

Côtes-d’Armor

CONCERT BAROQUE par l’Ensemble PRAESIDIUM centre bourg Chapelle Saint-Gonéry Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 20:30:00

fin : 2025-07-09 22:00:00

Date(s) :

2025-07-09

L’ensemble Praeludium composé de Clara Sidhoum (violon baroque) et de Louis-Avit Colombier (clavecin) propose un bouquet musical intitulé Fiori musicali, composé de pièces aux harmonies colorées, qui nous feront voyager en Italie et en Allemagne avec une spontanéité dans le jeu musical qui s’affranchit de toute mesure.

Ils nous permettront d’entendre au travers des œuvres interprétées des ornementations fleuries comme chez Uccellini ou encore Biber, des harmonies extravagantes, comme dans le recercar de Storace, la sonate RV5 du très célèbre Vivaldi, aux sonorité rares faisant parfois échos aux musiques de l’est, la Ciaccona pour violon solo, BWV 1004, de Jean-Sébastien Bach. L’improvisation et la composition, pratiques complexes et importantes des musiciens d’autrefois, seront mises en lumière à travers un prélude improvisé et une messe brève sans parole composée par Louis-Avit Colombier. .

centre bourg Chapelle Saint-Gonéry

Lannion 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 55 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT BAROQUE par l’Ensemble PRAESIDIUM Lannion a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose