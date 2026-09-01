Concert baroque « quelle est cette beauté ? » Le bourg Saint-Martin-du-Tartre
dimanche 27 septembre 2026 · Le bourg · Saint-Martin-du-Tartre
Informations pratiques
Saint-Martin-du-Tartre
Concert baroque « quelle est cette beauté ? »
Le bourg Eglise Saint-Martin-du-Tartre Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
L’ensemble Prosodia vous invite à un voyage musical depuis Genève jusqu’à Mexico, explorant les sons et les couleurs des rivages d’Amérique du Sud au XVIIe siècle.
À travers cette traversée, les auditeurs découvriront les ambiances sonores qui accompagnaient les grandes expéditions d’exploration à l’époque, mêlant chant, guitare, théorbe, viole de gambe et flûte à bec pour une expérience riche et immersive.
Avec Thi Lien Truong, Marie Fraschina, chant
Isabelle Lubrano Lavadera , viole de gambe
Emilie Volle, flûtes à bec
Juan Camilo Araoz , guitare baroque, théorbe
Ce concert est organisé par l’Ecoutoir, une association culturelle basée à Joncy. .
Le bourg Eglise Saint-Martin-du-Tartre 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 53 19 50 lecoutoir@orange.fr
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English : Concert baroque « quelle est cette beauté ? »
L’événement Concert baroque « quelle est cette beauté ? » Saint-Martin-du-Tartre a été mis à jour le 2026-09-03 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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