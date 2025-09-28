Concert Baroque Saint-Dié-des-Vosges

Concert Baroque Saint-Dié-des-Vosges dimanche 28 septembre 2025.

Concert Baroque

Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 16:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :
2025-09-28

Concert baroque de quator Kiaramontes. Au programme Telemann, Blach, Purcell, Lully, Dumont, Rameau, Stabat Mater Pergolesi.Tout public
0  .

Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 12 88 

English :

Baroque concert by quator Kiaramontes. Program: Telemann, Blach, Purcell, Lully, Dumont, Rameau, Stabat Mater Pergolesi.

German :

Barockkonzert von quator Kiaramontes. Auf dem Programm: Telemann, Blach, Purcell, Lully, Dumont, Rameau, Stabat Mater Pergolesi.

Italiano :

Concerto barocco del quator Kiaramontes. In programma: Telemann, Blach, Purcell, Lully, Dumont, Rameau, Stabat Mater Pergolesi.

Espanol :

Concierto barroco del quator Kiaramontes. En el programa: Telemann, Blach, Purcell, Lully, Dumont, Rameau, Stabat Mater Pergolesi.

L’événement Concert Baroque Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-09-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES