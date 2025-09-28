Concert Baroque Saint-Dié-des-Vosges
Concert Baroque Saint-Dié-des-Vosges dimanche 28 septembre 2025.
Concert Baroque
Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 16:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Concert baroque de quator Kiaramontes. Au programme Telemann, Blach, Purcell, Lully, Dumont, Rameau, Stabat Mater Pergolesi.Tout public
0 .
Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 12 88
English :
Baroque concert by quator Kiaramontes. Program: Telemann, Blach, Purcell, Lully, Dumont, Rameau, Stabat Mater Pergolesi.
German :
Barockkonzert von quator Kiaramontes. Auf dem Programm: Telemann, Blach, Purcell, Lully, Dumont, Rameau, Stabat Mater Pergolesi.
Italiano :
Concerto barocco del quator Kiaramontes. In programma: Telemann, Blach, Purcell, Lully, Dumont, Rameau, Stabat Mater Pergolesi.
Espanol :
Concierto barroco del quator Kiaramontes. En el programa: Telemann, Blach, Purcell, Lully, Dumont, Rameau, Stabat Mater Pergolesi.
L’événement Concert Baroque Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-09-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES