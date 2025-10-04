Concert Baroque : Sonates, Airs & Cantates église St Eugène Ste Cécile Paris
Concert Baroque : Sonates, Airs & Cantates
pour Contre-ténor, Soprano, Ténor, Baryton & Ensemble baroque
La Grande Venise aux 17ème & 18ème siècles : Vivaldi – Handel – Albinoni – Reali – Lotti – Hasse – Galuppi
par l’Ensemble baroque La Livri
Alice Marzuola, Soprano – Ruben Bissoli, Contre-ténor
Patrick Farges, Ténor et flûte – Franz Lavrut, Baryton basse
Naoko Callet-Nakatani, Violon – Florence Martin, Violone
Hakim Mioudi, Clavecin – Pierre Sliosberg, Traverso
Le samedi 04 octobre 2025
de 15h30 à 16h30
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public adultes.
église St Eugène Ste Cécile 4 rue Sainte Cécile 75009 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1682915759339?aff=oddtdtcreator