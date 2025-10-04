Concert Baroque : Sonates, Airs & Cantates église St Eugène Ste Cécile Paris

Concert Baroque : Sonates, Airs & Cantates église St Eugène Ste Cécile Paris samedi 4 octobre 2025.

Concert Baroque : Sonates, Airs & Cantates

pour Contre-ténor, Soprano, Ténor, Baryton & Ensemble baroque

La Grande Venise aux 17ème & 18ème siècles : Vivaldi – Handel – Albinoni – Reali – Lotti – Hasse – Galuppi

par l’Ensemble baroque La Livri

Alice Marzuola, Soprano – Ruben Bissoli, Contre-ténor

Patrick Farges, Ténor et flûte – Franz Lavrut, Baryton basse

Naoko Callet-Nakatani, Violon – Florence Martin, Violone

Hakim Mioudi, Clavecin – Pierre Sliosberg, Traverso

Le samedi 04 octobre 2025

de 15h30 à 16h30

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public adultes.

église St Eugène Ste Cécile 4 rue Sainte Cécile 75009 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1682915759339?aff=oddtdtcreator