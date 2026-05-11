Concert baroque Traversées Cléden-Cap-Sizun

Cléden-Cap-Sizun

Concert baroque Traversées

Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 15:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Traversées une jeunesse européenne en quête d’horizons musicaux communs

Entre héritage baroque, traditions populaires et création contemporaine, un projet inédit fait dialoguer les cultures et les générations.

C’est une aventure artistique qui franchit les frontières autant qu’elle bouscule les époques. Traversées réunit de jeunes musiciens allemands et trois artistes professionnels français autour d’un objectif commun inventer, ensemble, une nouvelle manière de faire et de penser la musique aujourd’hui.

Au cœur de ce projet européen, une idée simple mais ambitieuse explorer ce qui circule entre les styles, les territoires et les imaginaires. De l’énergie baroque de Antonio Vivaldi aux traditions celtiques, jusqu’aux écritures contemporaines, les interprètes construisent un langage artistique hybride, nourri d’influences multiples.

Porté par l’Ensemble PTYX en partenariat avec le Barockorchester Lahr, dirigé par Annabelle Cavalli, Traversées se déploie au fil de résidences, d’ateliers et de concerts à travers l’Europe. Plus qu’une simple programmation musicale, il s’agit d’une véritable expérience collective, où patrimoine et création s’entrelacent pour faire émerger une parole artistique contemporaine.

Un dialogue entre trois univers musicaux

Le projet s’articule autour de trois esthétiques complémentaires.

Le répertoire baroque constitue d’abord un socle patrimonial. Les œuvres de Vivaldi sont abordées dans une perspective historiquement informée, permettant aux jeunes interprètes de s’immerger dans les pratiques d’interprétation anciennes tout en les réinventant.

À cela s’ajoute un travail approfondi autour des musiques celtiques, notamment issues de Bretagne et d’Irlande. Transmission orale, modalité, rythmes collectifs et lien à la danse nourrissent une approche vivante et incarnée de la musique.

Enfin, la création contemporaine vient tisser des liens entre ces matériaux. Improvisation dirigée, écriture collective et mise en espace ouvrent un champ d’expérimentation où les jeunes musiciens deviennent pleinement acteurs du processus artistique.

Une pédagogie fondée sur l’inclusion et la créativité

Fondé en 2016 au conservatoire de Lahr, le BarockOrchester Lahr incarne une vision ouverte et inclusive de la pratique musicale. Sous l’impulsion d’Annabelle Cavalli, l’ensemble rassemble des musiciens âgés de 10 à 25 ans, de tous niveaux, jouant aussi bien des instruments à cordes que des vents.

Fidèle à sa devise — la musique s’adapte aux musiciens et non l’inverse — l’orchestre développe des arrangements sur mesure, adaptés aux capacités et aux envies de chacun. Inspiré du modèle du concerto grosso, il joue sur les contrastes entre concertino et tutti, tout en intégrant flûtes à bec et instruments modernes dans une approche historiquement informée.

Au-delà de la musique, le projet favorise les rencontres humaines répétitions intensives, échanges interculturels et collaborations avec des artistes professionnels — notamment issus du Freiburger Barockorchester — contribuent à créer un véritable espace de partage.

PTYX, un acteur engagé de la création contemporaine

Basé en région Centre-Val de Loire, l’Ensemble PTYX développe depuis 2007 une démarche artistique profondément ancrée dans la transmission et l’expérimentation. Composé d’une vingtaine de musiciens-pédagogues, il multiplie les formes d’intervention concerts, ateliers, conférences ou encore projets participatifs.

Avec près de 400 concerts et plus de 100 créations à son actif, PTYX défend une vision décloisonnée des musiques contemporaines, ouverte à toutes les esthétiques — de l’avant-garde à l’improvisation, en passant par les formes hybrides.

Attaché à un ancrage territorial fort, l’ensemble s’engage également en faveur de la diversité et de la parité, tout en cherchant à toucher des publics éloignés des circuits traditionnels de diffusion.

Une traversée artistique et humaine

En réunissant jeunes interprètes et artistes confirmés, traditions et modernité, Traversées propose bien plus qu’un projet musical une expérience de co-création où chacun trouve sa place. À l’heure où l’Europe culturelle cherche de nouveaux récits, cette initiative esquisse une réponse sensible et collective. Une invitation à écouter autrement, à créer ensemble, et à faire de la musique un espace de dialogue vivant entre les générations et les cultures.

Concerts

25.05 à 15h Enclos de la Chapelle St They, Pointe du Van

26.05 à 18h Eglise de Plozévet .

Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +49 176 61913677

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English : Concert baroque Traversées

L’événement Concert baroque Traversées Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz