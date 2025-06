Concert baroque Trio Musica Humana From Byrd – Route de Nevy Blois-sur-Seille 29 juin 2025 16:30

Jura

Concert baroque Trio Musica Humana From Byrd Route de Nevy Eglise St Gilles Blois-sur-Seille Jura

La Reine Elisabeth Ier avait raison William Byrd est bien l’un des plus grands compositeurs de tous les temps. From Byrd est un hommage nostalgique au compositeur anglais, tout comme aux débuts de leur trio, les trois chanteurs du TMH s’étant rencontrés autour de cette Messe à 3 voix alors qu’ils étaient à la Maîtrise Notre-Dame de Paris. Les trois chanteurs ont choisi de l’interpréter par cœur et d’y ajouter des motets sacrés et des madrigaux anglais profanes ayant des textes spirituels afin d’y apporter un éclairage sensible et original.

Le programme a fait l’objet d’un enregistrement, placé sous l’égide de Lionel Sow qui était alors le chef de chœur des jeunes chanteurs étudiants à la Maîtrise de Notre-dame de Paris. .

Route de Nevy Eglise St Gilles

Blois-sur-Seille 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté

