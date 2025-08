[CONCERT] Baroquissimo Ménétréol-sous-Sancerre

[CONCERT] Baroquissimo Ménétréol-sous-Sancerre dimanche 21 septembre 2025.

[CONCERT] Baroquissimo

Eglise Saint Hilaire Ménétréol-sous-Sancerre Cher

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Venez vibrer au rythme des chefs-d’œuvre baroques avec la chorale Atout Chœur de Cosne-sur-Loire, sous la direction inspirée de Gaëlle Beau.

Nous vous donnons rendez-vous pour un moment musical riche en émotion, en finesse… et en éclat baroque ! .

+33 6 22 27 37 22

English :

Come and vibrate to the rhythm of Baroque masterpieces with the Atout Ch?ur choir from Cosne-sur-Loire!

German :

Der Chor Atout Ch?ur aus Cosne-sur-Loire wird Sie in den Rhythmus barocker Meisterwerke versetzen!

Italiano :

Unitevi al coro Atout Ch?ur di Cosne-sur-Loire che esegue capolavori barocchi!

Espanol :

Únase al coro Atout Chœur de Cosne-sur-Loire e interprete obras maestras del Barroco

