CONCERT: BARTELY Sète

CONCERT: BARTELY

67 Bld Camille Blanc Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Bartleby est un auteur, compositeur et interprète qui façonne des chansons post-folk, tenues par le fil des mots. Un spectacle intime, celui d’un être qui compose avec les fragments du paradis. Quand les issues de secours semblent toutes condamnées, seules comptent les promesses que l’on fait à soi-même. Lauréat du prix du texte. Trophée Brassens 2023.Réservations reservationbrassens@ville-sete.frEn partenariat avec le festival Printival Boby Lapointe .

67 Bld Camille Blanc Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 26 reservationbrassens@ville-sete.fr

English :

