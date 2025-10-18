CONCERT BARZINC Route de Savenay Bouvron

CONCERT BARZINC Route de Savenay Bouvron samedi 18 octobre 2025.

CONCERT BARZINC

Route de Savenay Horizinc Bouvron Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 19:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Au programme une soirée musicale éclectique avec, en tête d’affiche, le groupe La Poison, de retour sur scène, accompagné de deux autres formations à l’identité musicale affirmée.

Cette nouvelle édition prend place au cœur d’une nature foisonnante, régénérée grâce à la collaboration avec le collectif Aux Arbres Haies Cætera.

Une soirée placée sous le signe de la découverte, de l’énergie et du vivant, dans un cadre aussi inspirant qu’engagé.

Une belle occasion de célébrer musique et nature dans un moment de partage collectif. .

Route de Savenay Horizinc Bouvron 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire concertevous.asso@gmail.com

English :

On the program: an eclectic evening of music, headlined by the group La Poison, back on stage, accompanied by two other groups with strong musical identities.

German :

Auf dem Programm steht ein eklektischer Musikabend mit der Gruppe La Poison als Headliner, die wieder auf die Bühne zurückkehrt, und zwei weiteren Formationen mit ausgeprägter musikalischer Identität.

Italiano :

In programma: una serata di musica eclettica con in testa il gruppo La Poison, di nuovo sul palco, accompagnato da altri due gruppi dalla forte identità musicale.

Espanol :

En el programa: una ecléctica velada musical encabezada por el grupo La Poison, de nuevo en escena, acompañado por otros dos grupos de fuerte identidad musical.

