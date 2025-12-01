Concert Barzingault Maison des associations Euville

Concert Barzingault

Maison des associations 4 rue des Carrières Euville Meuse

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 17:30:00

2025-12-14

Cela fait 20 ans que cet enfant d’Higelin, de Brassens, de Renaud et de Coluche sillonne le pays et propose un répertoire de chansons festivo-réalistes et humour.

Entrée libre, participation au chapeau.Tout public

Maison des associations 4 rue des Carrières Euville 55200 Meuse Grand Est +33 6 30 97 59 07

English :

This child of Higelin, Brassens, Renaud and Coluche has been touring the country for 20 years, offering a repertoire of festive-realist songs and humor.

Admission free, participation by hat.

