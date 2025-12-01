Concert Barzingault Maison des associations Euville
Maison des associations 4 rue des Carrières Euville Meuse
Gratuit
Gratuit
Dimanche 2025-12-14 17:30:00
2025-12-14
Cela fait 20 ans que cet enfant d’Higelin, de Brassens, de Renaud et de Coluche sillonne le pays et propose un répertoire de chansons festivo-réalistes et humour.
Entrée libre, participation au chapeau.Tout public
Maison des associations 4 rue des Carrières Euville 55200 Meuse Grand Est
English:
This child of Higelin, Brassens, Renaud and Coluche has been touring the country for 20 years, offering a repertoire of festive-realist songs and humor.
Admission free, participation by hat.
