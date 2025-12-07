Concert Barzingault Orbey

Concert Barzingault

Dimanche 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07 18:30:00

2025-12-07

Concert vivant et chaleureux à Orbey, entre humour, poésie du quotidien et instruments voyageurs, porté par un groupe festif et une vraie liberté scénique.

Barzingault livre un concert où chansons festivo-réalistes et humour se croisent, portés par le piano, l’accordéon, le banjo et la contrebasse.

Ce groupe cultive l’esprit de la chanson à texte, entre poésie du quotidien, regard parfois mordant et énergie populaire. Sur scène, l’ambiance est chaleureuse, conviviale, spontanée. Une soirée vivante, faite de partage, de rires, d’histoires sensibles et d’instruments voyageurs. 0 .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

A lively, warm concert in Orbey, combining humor, everyday poetry and travelling instruments, with a festive band and real freedom on stage.

