Concert Barzingault Salle de l’Arsenal Toul
Concert Barzingault Salle de l’Arsenal Toul dimanche 16 novembre 2025.
Concert Barzingault
Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif :
Date :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Concert caritatif organisé par le Rotary Club de Toul.
Concert de piano, accordéon, violon, banjo et contrebasseTout public
Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 76 24 infos barzingault@gmail.com
English :
Charity concert organized by the Rotary Club of Toul.
Concert featuring piano, accordion, violin, banjo and double bass
German :
Benefizkonzert, das vom Rotary Club Toul organisiert wird.
Konzert mit Klavier, Akkordeon, Violine, Banjo und Kontrabass
Italiano :
Concerto di beneficenza organizzato dal Rotary Club di Toul.
Concerto con pianoforte, fisarmonica, violino, banjo e contrabbasso
Espanol :
Concierto benéfico organizado por el Rotary Club de Toul.
Concierto de piano, acordeón, violín, banjo y contrabajo
L’événement Concert Barzingault Toul a été mis à jour le 2025-09-17 par MT TERRES TOULOISES