Concert Barzingault Salle de l’Arsenal Toul

Concert Barzingault Salle de l’Arsenal Toul dimanche 16 novembre 2025.

Concert Barzingault

Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00

Date(s) :
2025-11-16

Concert caritatif organisé par le Rotary Club de Toul.

Concert de piano, accordéon, violon, banjo et contrebasseTout public
Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 76 24  infos barzingault@gmail.com

English :

Charity concert organized by the Rotary Club of Toul.

Concert featuring piano, accordion, violin, banjo and double bass

German :

Benefizkonzert, das vom Rotary Club Toul organisiert wird.

Konzert mit Klavier, Akkordeon, Violine, Banjo und Kontrabass

Italiano :

Concerto di beneficenza organizzato dal Rotary Club di Toul.

Concerto con pianoforte, fisarmonica, violino, banjo e contrabbasso

Espanol :

Concierto benéfico organizado por el Rotary Club de Toul.

Concierto de piano, acordeón, violín, banjo y contrabajo

