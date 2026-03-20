Concert Baskerville & le Quatuor Nils CCM Jean Gagnant Limoges

Concert Baskerville & le Quatuor Nils

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Venez découvrir le nouveau projet musical Baskerville & le Quatuor Nil dans la cité limougeaude.

Le duo associe son ADN pop et poétique à la virtuosité classique d’un ensemble à cordes issu des rangs de l’opéra de Limoges et réuni par la violoniste Valérie Brusselle, le Quatuor Nil.

On retrouve bien sûr les textes de Baskerville, les guitares et le piano, leur monde entre nature et bitume, peuplé de clairs-obscurs et de sensualité, visitant le sentiment amoureux, l’adolescence, la mélancolie, l’amitié, la vie.

Les mélodies, les harmonies, et le lyrisme contemporain de Lise Etcheverry et Philippe Lars sortent magnifiés par ces arrangements de cordes somptueux, baroques ou romantiques, mais toujours résolument modernes.

Réservations et informations complémentaires par téléphone (SMS). .

CCM Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 27 95 44

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English : Concert Baskerville & le Quatuor Nils

L’événement Concert Baskerville & le Quatuor Nils Limoges a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Limoges Métropole