CONCERT BASSES OBSTINÉES Vieille église Henvic

2025-07-19 18:00:00

CONCERT BASSES OBSTINÉES avec 2 musiciens de Son ar Mein Manon Fritsch (viole de gambe) et Camille Rancière (viola da spalla et voix)

Au programme:

-Diego ORTIZ (v. 1510-v. 1570) Recercada Primera sobre tenor, viole de gambe et viola da spalla

et Recercada Tercera viole de gambe et viola da spalla

-Girolamo FRESCOBALDI (1583-1643) Canzona prima a basso solo, detta l’altera , violoncelle et viola da spalla

-Giovanni Battista VITALI (1632-1692) Bergamasca violoncelle solo, ou violoncelle et viola da spalla et Passa Galli per la lettera E, violoncelle solo, ou violoncelle et viola da spalla pour la reprise

-Domenico GABRIELLI (1651-1690) Canon à due violoncelli, uno entra una battuta doppo l’altro et Sonata à violoncello solo, con il basso continuo (sonata prima)

-Joseph Marie Clément DALL’ABACO (1710-1805) Capriccio n°1 en do mineur, violoncelle solo et Capriccio n°6, violoncelle solo

-Georg Philipp TELEMANN (1681-1767) Fantasia n°1 en do mineur TWV 40:26 pour viole de gambe solo

-Carl Friedrich ABEL (1723-1787) extraits du Manuscrit Drexel , adagio, allegro… viole de gambe solo

réservation 07 85 12 40 80 ou contact@sonarmein.fr .

Vieille église Henvic Henvic 29670 Finistère Bretagne

