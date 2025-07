Concert BASSTONG à Vendôme Vendôme

Concert BASSTONG à Vendôme

Début : Mercredi 2025-07-16 20:00:00

Le nantais Basstong s’approprie des objets de récupération comme des tuyaux de pvc pour fabriquer des instruments non standardisés avec lesquels il fait résonner une techno-acoustique !

Concert BASSTONG à Vendôme. Dans la rue ou sur scène, cet ancien étudiant des Beaux Arts promène sa lutherie sauvage « tout objet est une source sonore potentielle et pour transformer le trottoir en dance-floor, pas besoin de synthétiseurs hors de prix » raconte-t’il. En résulte une musique de récup’ low-tech , qui s’inspire de la technodomestique de « Jacques », des allemands du « Blue Man Group », ou encore des congolais de « Kokoko » . C’est cette « technodupauvre » qui amène, en avril 2020, Antoine de Caunes à lui consacrer un mini-reportage dans lequel il le lie à une nouvelle génération de musiciens/bricoleurs. .

24 Avenue Georges Clemenceau Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 77 06 92

English :

Basstong, from Nantes, makes use of recycled objects such as pvc pipes to create non-standard instruments with which he creates a techno-acoustic resonance!

German :

Der aus Nantes stammende Basstong eignet sich ausrangierte Gegenstände wie PVC-Rohre an, um nicht standardisierte Instrumente zu bauen, mit denen er eine Technoakustik zum Klingen bringt!

Italiano :

Basstong, di Nantes, utilizza oggetti riciclati come tubi in PVC per creare strumenti non standard che risuonano con la tecno-acustica!

Espanol :

Basstong, de Nantes, utiliza objetos reciclados, como tubos de PVC, para crear instrumentos atípicos que resuenan con tecnoacústica

