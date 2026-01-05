Concert Batterie Fanfare Hasparren

Concert Batterie Fanfare

Concert Batterie Fanfare Hasparren samedi 17 janvier 2026.

Concert Batterie Fanfare

Eglise d’Urcuray Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-17

Concert avec la batterie fanfare Haitzmendi et la chorale de choeur d’hommes Ur begi.   .

Eglise d’Urcuray Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Batterie Fanfare

L’événement Concert Batterie Fanfare Hasparren a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme Pays Basque