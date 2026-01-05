Concert Batterie Fanfare Hasparren
Concert Batterie Fanfare Hasparren samedi 17 janvier 2026.
Concert Batterie Fanfare
Eglise d’Urcuray Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Concert avec la batterie fanfare Haitzmendi et la chorale de choeur d’hommes Ur begi. .
Eglise d’Urcuray Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Batterie Fanfare
L’événement Concert Batterie Fanfare Hasparren a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme Pays Basque