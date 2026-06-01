Caudiès-de-Fenouillèdes

CONCERT BATUCADA

1 route de Notre Dame Caudiès-de-Fenouillèdes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

A partir de 18h30, animation musicale Batucada .

Brasserie artisanale de La Batteuse ouverte.

Gratuit

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1 route de Notre Dame Caudiès-de-Fenouillèdes 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 37 46 30

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English :

Batucada musical entertainment from 6.30pm.

La Batteuse craft brewery open.

Free

L’événement CONCERT BATUCADA Caudiès-de-Fenouillèdes a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI FENOUILLEDES