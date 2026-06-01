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CONCERT BATUCADA Caudiès-de-Fenouillèdes

CONCERT BATUCADA Caudiès-de-Fenouillèdes

CONCERT BATUCADA Caudiès-de-Fenouillèdes samedi 20 juin 2026.

Adresse : 1 route de Notre Dame

Ville : 66220 Caudiès-de-Fenouillèdes

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Caudiès-de-Fenouillèdes

CONCERT BATUCADA

1 route de Notre Dame Caudiès-de-Fenouillèdes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

A partir de 18h30, animation musicale Batucada .
Brasserie artisanale de La Batteuse ouverte.
Gratuit
  .

1 route de Notre Dame Caudiès-de-Fenouillèdes 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 37 46 30 

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English :

Batucada musical entertainment from 6.30pm.
La Batteuse craft brewery open.
Free

L’événement CONCERT BATUCADA Caudiès-de-Fenouillèdes a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI FENOUILLEDES

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