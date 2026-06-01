CONCERT BATUCADA Caudiès-de-Fenouillèdes
CONCERT BATUCADA Caudiès-de-Fenouillèdes samedi 20 juin 2026.
Caudiès-de-Fenouillèdes
CONCERT BATUCADA
1 route de Notre Dame Caudiès-de-Fenouillèdes Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
A partir de 18h30, animation musicale Batucada .
Brasserie artisanale de La Batteuse ouverte.
Gratuit
.
1 route de Notre Dame Caudiès-de-Fenouillèdes 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 37 46 30
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English :
Batucada musical entertainment from 6.30pm.
La Batteuse craft brewery open.
Free
L’événement CONCERT BATUCADA Caudiès-de-Fenouillèdes a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI FENOUILLEDES