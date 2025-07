Concert Batuk’action Montignac-Lascaux

Concert Batuk’action Montignac-Lascaux mercredi 23 juillet 2025.

Concert Batuk’action

Bar l’Emboscada Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

2025-07-23

Rendez-vous au bar de l’Emboscada, avec Batuk’Action. Vibrez au rythme du Brésil en plein cœur du Périgord !

La troupe Batuk’Action débarque avec son énergie explosive et sa batucada urbaine composée d’instruments emblématiques du Carnaval de Rio ! .

Bar l’Emboscada Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 38 13 10

Join us at the Emboscada bar, with Batuk’Action. Vibrate to the rhythm of Brazil in the heart of Périgord!

Treffen Sie sich in der Bar Emboscada mit Batuk’Action. Erleben Sie den Rhythmus Brasiliens im Herzen des Périgord!

Unitevi a Batuk’Action al bar Emboscada. Vibrate al ritmo del Brasile nel cuore del Périgord!

Únete a Batuk’Action en el bar Emboscada. ¡Vibra al ritmo de Brasil en el corazón del Périgord!

