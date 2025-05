Concert « Bazar Acoustique » au At Home Café – At Home Café Ploërmel, 24 mai 2025 20:30, Ploërmel.

Morbihan

Concert « Bazar Acoustique » au At Home Café At Home Café 3 Place du Tribunal Ploërmel Morbihan

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Venez vivre une soirée musicale inoubliable avec « Bazar Acoustique », un trio original qui mêle avec talent compositions personnelles et reprises revisitées de la chanson française. Leur univers chaleureux et authentique promet une ambiance conviviale et pleine d’émotions. Le temps d’une soirée, laissez-vous surprendre par cette fusion musicale unique ! Le concert est gratuit pour ceux qui consomment les boissons ou les bons petits plats du At Home Café. À 20h30. .

At Home Café 3 Place du Tribunal

Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 35 21 04 45

