Concert BB Bloom L’Oenvatrice Saint-Astier
Concert BB Bloom
L’Oenvatrice 2 rue Lafayette Saint-Astier Dordogne
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Venez profiter d’une soirée concert animée par le groupe BB Bloom from London,
Rock n’ Roll, soul, blues.
19h, L’Oenovatrice bar & vins.
L’Oenovatrice 05 53 04 67 75
L’Oenvatrice 2 rue Lafayette Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 04 67 75
English : Concert BB Bloom
Come and enjoy an evening concert with BB Bloom from London,
Rock n’ Roll, soul, blues.
7pm, L’Oenovatrice bar & vins.
L’Oenovatrice 05 53 04 67 75
German : Concert BB Bloom
Genießen Sie einen Konzertabend, der von der Band BB Bloom aus London gestaltet wird,
Rock n’ Roll, Soul, Blues.
19 Uhr, L’Oenovatrice bar & vins.
L’Oenovatrice 05 53 04 67 75
Italiano :
Venite a godervi una serata di musica dal vivo con BB Bloom da Londra,
Rock n’ Roll, soul, blues.
ore 19.00, L’Oenovatrice bar & vins.
L’Oenovatrice 05 53 04 67 75
Espanol : Concert BB Bloom
Ven a disfrutar de una noche de música en directo a cargo de BB Bloom, de Londres,
Rock n’ Roll, soul, blues.
19h, L’Oenovatrice bar & vins.
L’Oenovatrice 05 53 04 67 75
