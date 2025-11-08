Concert BB Bloom L’Oenvatrice Saint-Astier

Concert BB Bloom

L’Oenvatrice 2 rue Lafayette Saint-Astier Dordogne

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Venez profiter d’une soirée concert animée par le groupe BB Bloom from London,

Rock n’ Roll, soul, blues.

19h, L’Oenovatrice bar & vins.

L’Oenovatrice 05 53 04 67 75

English : Concert BB Bloom

Come and enjoy an evening concert with BB Bloom from London,

Rock n’ Roll, soul, blues.

7pm, L’Oenovatrice bar & vins.

L’Oenovatrice 05 53 04 67 75

German : Concert BB Bloom

Genießen Sie einen Konzertabend, der von der Band BB Bloom aus London gestaltet wird,

Rock n’ Roll, Soul, Blues.

19 Uhr, L’Oenovatrice bar & vins.

L’Oenovatrice 05 53 04 67 75

Italiano :

Venite a godervi una serata di musica dal vivo con BB Bloom da Londra,

Rock n’ Roll, soul, blues.

ore 19.00, L’Oenovatrice bar & vins.

L’Oenovatrice 05 53 04 67 75

Espanol : Concert BB Bloom

Ven a disfrutar de una noche de música en directo a cargo de BB Bloom, de Londres,

Rock n’ Roll, soul, blues.

19h, L’Oenovatrice bar & vins.

L’Oenovatrice 05 53 04 67 75

