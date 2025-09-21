Concert BB15 jazz Hôpital Broca Paris

Concert BB15 jazz Hôpital Broca Paris dimanche 21 septembre 2025.

Concert BB15 jazz Dimanche 21 septembre, 15h00 Hôpital Broca

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez écouter un concert de l’ensemble jazz BB15 et soutenir notre vide grenier au profit d’une action pour les patients hospitalisés.

RDV au rez-de-chaussée du grand salon de l’hôpital Broca.

Hôpital Broca 54 rue Pascal 75013 Paris Paris 75013 Quartier de Croulebarbe Île-de-France

Venez découvrir les ruines du couvent des cordelières de l’hôpital Broca. Ce même jour vous pourrez suivre la visite commentée à 14h30 et découvrir l’histoire de cet hôpital, écouter un concert de et…

@service culture et animation Broca