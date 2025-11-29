Concert Be witness Eglise St Jacques Pau
Concert Be witness Eglise St Jacques Pau samedi 29 novembre 2025.
Concert Be witness
Eglise St Jacques 8 Rue Bernadotte Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Vous aimez le Gospel ?
Venez danser, chanter dans une ambiance remplie d’amour, de joie, de paix !
Concert organisé par une association qui vient en aide aux sans abris .
Eglise St Jacques 8 Rue Bernadotte Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 15 61 21 choeuracoeurs64@gmail.com
