Concert : Beach and Beatles par l’Ensemble Matheus TST Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Concert : Beach and Beatles par l’Ensemble Matheus

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 17:00:00

fin : 2026-10-11 18:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Une rencontre unique entre deux icônes de la musique occidentale : les Beatles, pionniers du rock, et Jean-Sébastien Bach, maître incontesté du baroque.

Un voyage musical audacieux qui mêle l’énergie et la créativité de deux univers unis par un même esprit novateur et une imagination sans limites.

Les Beatles ont puisé dans l’oeuvre de Bach en intégrant à leurs compositions des références directes ainsi que des techniques inspirées du contrepoint baroque. Sous la direction de Jean-Chrisotphe Spinosi, les 12 musiciens de l’Ensemble Matheus tissent avec élégance un dialogue entre le contrepoint de Bach et les mélodies intemporelles des Beatles. En associant instruments anciens et sonorités pop-rock, ils donnent naissance à des harmonies originales et surprenantes.

Billetterie par téléphone, mail, en ligne ou au TST le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h. .

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

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English :

L’événement Concert : Beach and Beatles par l’Ensemble Matheus Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX