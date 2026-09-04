Concert : Beach and Beatles par l’Ensemble Matheus TST Saint-Pol-de-Léon
dimanche 11 octobre 2026 · TST · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Concert : Beach and Beatles par l’Ensemble Matheus
TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 17:00:00
fin : 2026-10-11 18:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Une rencontre unique entre deux icônes de la musique occidentale : les Beatles, pionniers du rock, et Jean-Sébastien Bach, maître incontesté du baroque.
Un voyage musical audacieux qui mêle l’énergie et la créativité de deux univers unis par un même esprit novateur et une imagination sans limites.
Les Beatles ont puisé dans l’oeuvre de Bach en intégrant à leurs compositions des références directes ainsi que des techniques inspirées du contrepoint baroque. Sous la direction de Jean-Chrisotphe Spinosi, les 12 musiciens de l’Ensemble Matheus tissent avec élégance un dialogue entre le contrepoint de Bach et les mélodies intemporelles des Beatles. En associant instruments anciens et sonorités pop-rock, ils donnent naissance à des harmonies originales et surprenantes.
Billetterie par téléphone, mail, en ligne ou au TST le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h. .
TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert : Beach and Beatles par l’Ensemble Matheus Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Saint-Pol-de-Léon (Finistère)
- JEP visite guidée de la ville Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon 19 septembre 2026
- Dédicace de Arnaud Michel Livres in Room Saint-Pol-de-Léon 19 septembre 2026
- JEP visite guidée de la Maison Prébendale La Préb’ Saint-Pol-de-Léon 19 septembre 2026
- Spectacle de l’Ensemble Bleuniadur Ar Bed All TST Saint-Pol-de-Léon 19 septembre 2026
- JEP visite de la Saboterie de Léon Saboterie de Léon Saint-Pol-de-Léon 20 septembre 2026