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Concert Béarnais Béost

Concert Béarnais Béost

Concert Béarnais Béost dimanche 23 août 2026.

Ville : 64440 Béost

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Béost

Concert Béarnais

Béost Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

A l’occasion de la montée de l’Aubisque, Jean-Luc MONGAUGÉ, artiste Larunsois, vous accueille à l’arrivée en chanson, s’inspirant de l’amour de ses proches et des paysages apaisants de la vallée d’Ossau. Ses textes poétiques, écrits en béarnais sa langue maternelle mais aussi en français et en espagnol, révèlent une âme profondément attachée à sa terre. Chaque mot, chaque vers, respire l’authenticité et témoigne d’une sensibilité rare et touchante.
Animation gratuite.   .

Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   animations@laruns.fr

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English : Concert Béarnais

L’événement Concert Béarnais Béost a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées