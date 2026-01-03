Concert Beat Hit La Carène Brest

Concert Beat Hit

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Une soirée 100 % hip-hop menée par Djimi Finger où le meilleur du rap français est réuni sur un même plateau.

Au programme

– Papillon (La Clinique)

Rappeur français d’origine cambodgienne, il débute dans les années 90 avec La Clinique aux côtés de Doc Gyneco. Révélé avec Tout saigne puis La Playa , il poursuit en solo avec Choc thermique et multiplie les collaborations. En 2024, il rejoint la tournée du Ministère A.M.E.R.

– Passi

Fondateur du légendaire Ministère A.M.E.R., est un pionnier du rap français. Né au Congo, il grandit en région parisienne et marque les années 90 avec des titres engagés. Auteur de Les Tentations, il collabore avec Stomy Bugsy, Calogero et crée Issap Productions et Bisso Na Bisso.

– Sinik

De son vrai nom Thomas Idir, né en 1980 à Paris, il est une figure majeure du rap français. Révélé en 2005 avec La Main sur le cœur (double or), il enchaîne les succès avec Sang Froid ou Le Toit du Monde. En 2022, après Niksi, il met fin à sa carrière pour de nouveaux projets.

– Masta

De son vrai nom Sylvain Couturier, c’est un producteur et compositeur français majeur du rap des années 2000. Cofondateur de Kilomaître Production avec Tefa, il a collaboré avec Diam’s, Sinik ou Kery James, cumulant des millions de ventes et marquant durablement le hip-hop français.

– Djimi Finger

Il est sans nul doute l’un des producteurs majeurs du rap français des années 90-2000. Il s’est imposé grâce à l’album Quelques gouttes suffisent… du duo Ärsenik, certifié double disque d’or. Il a aussi œuvré avec des artistes tels que Rohff, Diam’s, Stomy Bugsy ou Neg’Marrons, mêlant influences soul, hip-hop US et rythmiques percutantes. En 2024-2025, il revient avec le projet Beat Hit, prouvant que sa vision et son style restent déterminants dans l’évolution du rap français.

– DJ Roc-J

C’est un DJ et producteur français incontournable de la scène hip-hop. Véritable fer de lance, il a lancé la série de compilations Break Ya Neck et a assuré une tournée avec le groupe Sniper. Sur la radio Générations, il met en lumière à la fois les talents établis et la nouvelle génération, tout en poursuivant ses propres projets musicaux.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 19h30.

Fermeture des portes à 23h30.

Réservation recommandée. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Beat Hit

L’événement Concert Beat Hit Brest a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue