Concert Beaumont-le-Hareng

Concert exceptionnel à la Chapelle de Beuzeville à Beaumont-le-Hareng Across the Channel Musique du XVIIᵉ siècle

La mairie de Beaumont-le-Hareng et l’Association des Amis de la Chapelle de Beuzeville ont le plaisir de vous inviter à un voyage musical fascinant entre la France et l’Angleterre du XVIIᵉ siècle.

Le lundi 20 octobre 2025 à 19h, la magnifique Chapelle de Beuzeville ouvrira ses portes pour accueillir l’ensemble La Rebelle, un groupe de musiciens passionnés par la redécouverte et l’interprétation des musiques anciennes.

Sous le titre évocateur Across the Channel , ce concert fera dialoguer les styles et les sensibilités des deux rives de la Manche. Vous serez transportés dans l’élégance raffinée des cours royales, entre la grâce française et la virtuosité anglaise, à travers les sonorités chaleureuses des flûtes, du violon, du violoncelle et du clavecin.

Interprètes Ensemble La Rebelle

-Hélène Cousin flûtes

-Sungmin Son flûtes

-Anne-Claude Warlop-Roca violon

-Arthur Cambreling violoncelle

-Sylvie Bretagne clavecin .

Rue Gauthier Giffard Beaumont-le-Hareng 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 21 90 00 59 beaumontavecvous@gmail.com

