Concert

Rue Gauthier Giffard Beaumont-le-Hareng Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Concert exceptionnel à la Chapelle de Beuzeville à Beaumont-le-Hareng

Mélanie Ducret, chanteuse jazz lounge, entourée de trois musiciens issus d’univers prestigieux — de Jeane Manson, Kassav’ ou encore du Van Morrison Band — revisitent avec élégance les plus belles chansons de Eddy Mitchell.

Les titres sont subtilement réarrangés en jazz, reggae, blues, funk, tango… dans un univers délicat, sensuel et harmonieux.

Un véritable petit bijou musical.

Organisé par l’association des amis de la chapelle

Entrée payante- réservation obligatoire .

Rue Gauthier Giffard Beaumont-le-Hareng 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 21 90 00 59 nadine.hubert9@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert

L’événement Concert Beaumont-le-Hareng a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin