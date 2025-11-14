Concert Because Thionville

Concert Because

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Sous la voûte de l’Adagio, la voix céleste de Reginald Mobley s’élève, portée par le piano complice de Baptiste Trotignon. Because est un chant de mémoire et d’espérance, tissant spirituals et œuvres de compositeurs noirs en un vibrant hommage. Ici, la douleur se fait beauté, la nostalgie devient appel chaque note éclaire l’ombre, chaque souffle ranime la flamme des luttes et des rêves partagés.

Distribution Reginald Mobley, chant, Baptiste Trotignon, pianoTout public

16 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

English :

Under the canopy of the Adagio, Reginald Mobley?s celestial voice soars, carried by Baptiste Trotignon?s complicit piano. Because is a song of memory and hope, weaving spirituals and works by black composers into a vibrant tribute. Here, pain becomes beauty, nostalgia becomes appeal: each note illuminates the shadows, each breath rekindles the flame of shared struggles and dreams.

Cast: Reginald Mobley, vocals, Baptiste Trotignon, piano

German :

Unter dem Gewölbe des Adagios erhebt sich die himmlische Stimme von Reginald Mobley, getragen von Baptiste Trotignons komplizenhaftem Klavier. Because ist ein Lied der Erinnerung und der Hoffnung, in dem Spirituals und Werke schwarzer Komponisten zu einer leidenschaftlichen Hommage verwoben werden. Hier wird der Schmerz zur Schönheit, die Sehnsucht zum Aufruf: Jede Note erhellt die Schatten, jeder Atemzug entfacht die Flamme des Kampfes und der gemeinsamen Träume.

Besetzung: Reginald Mobley, Gesang, Baptiste Trotignon, Klavier

Italiano :

Sotto il baldacchino dell’Adagio, la voce celestiale di Reginald Mobley si eleva, trasportata dal pianoforte complice di Baptiste Trotignon. Because è un canto di memoria e di speranza, che intreccia spiritual e opere di compositori neri in un vibrante tributo. Qui il dolore diventa bellezza, la nostalgia diventa appello: ogni nota illumina le ombre, ogni respiro riaccende la fiamma di lotte e sogni condivisi.

Cast: Reginald Mobley, voce, Baptiste Trotignon, pianoforte

Espanol :

Bajo el dosel del Adagio, la voz celestial de Reginald Mobley se eleva, transportada por el piano cómplice de Baptiste Trotignon. Porque es un canto a la memoria y a la esperanza, que entrelaza espirituales y obras de compositores negros en un vibrante homenaje. Aquí, el dolor se convierte en belleza, la nostalgia en atractivo: cada nota ilumina las sombras, cada aliento reaviva la llama de las luchas y los sueños compartidos.

Reparto: Reginald Mobley, voz, Baptiste Trotignon, piano

