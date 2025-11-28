Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Bedmakers Boisné-La Tude

Concert Bedmakers Boisné-La Tude vendredi 28 novembre 2025.

Concert Bedmakers

7 Chemin Rivière, Juillaguet Boisné-La Tude Charente

Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28

2025-11-28

Les Bedmakers sont de retour pour un nouveau concert !
7 Chemin Rivière, Juillaguet Boisné-La Tude 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 70 46  contact@studio-juillaguet.com

English : Concert Bedmakers

The ‘Bedmakers’ are back for another concert!

German : Concert Bedmakers

Die Bedmakers sind für ein neues Konzert zurück!

Italiano : Concert Bedmakers

I Bedmakers sono tornati per un altro concerto!

Espanol : Concert Bedmakers

¡Los Bedmakers vuelven para otro concierto!

