Concert Bedmakers Boisné-La Tude
Concert Bedmakers Boisné-La Tude vendredi 28 novembre 2025.
Concert Bedmakers
7 Chemin Rivière, Juillaguet Boisné-La Tude Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Les Bedmakers sont de retour pour un nouveau concert !
7 Chemin Rivière, Juillaguet Boisné-La Tude 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 70 46 contact@studio-juillaguet.com
English : Concert Bedmakers
The ‘Bedmakers’ are back for another concert!
German : Concert Bedmakers
Die Bedmakers sind für ein neues Konzert zurück!
Italiano : Concert Bedmakers
I Bedmakers sono tornati per un altro concerto!
Espanol : Concert Bedmakers
¡Los Bedmakers vuelven para otro concierto!
