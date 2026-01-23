Concert Beethoven Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Concert Beethoven

Vendredi 6 février 2026 à partir de 20h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 47 EUR

Le brillant chef Jérémie Rhorer et son orchestre Le Cercle de l’Harmonie fondé voici juste 20 ans, en résidence au Grand Théâtre de Provence depuis 2018, seront en parfaite harmonie pour cette soirée dédiée à Beethoven.

Le programme est centré sur deux œuvres de ce poète des sons , méditatif et rêveur dont la musique exprime les sentiments et les aspirations de l’âme humaine. Le Concerto pour violon, le seul dédié au violon, un sommet du répertoire violonistique, sera servi par la maîtrise technique, la puissance expressive de la jeune violoniste virtuose japonaise Sayaka Shoji. L’intensité du jeu d’archet clair et raffiné de la soliste dialoguera avec les couleurs et les variations de l’orchestre sur instruments d’époque, une formation attentive et fidèle aux intentions de la partition selon la volonté de Jérémie Rhorer. Cette approche s’exprime également dans la Symphonie n°4. Sa direction homogène, tout en nuances, restitue les combinaisons sonores d’une musique alerte, ardente, voluptueuse dont l’atmosphère, empreinte de lyrisme, garde sa part de poésie et de mystère. Un concert riche en émotions ! .

English :

The brilliant conductor Jérémie Rhorer and his orchestra Le Cercle de l?Harmonie, founded just 20 years ago and in residence at the Grand Théâtre de Provence since 2018, will be in perfect harmony for this evening dedicated to Beethoven.

