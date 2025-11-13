Concert BEETHOVEN | EL-KHOURY | MOZART, Théâtre des Champs-Élysées Théatre des Champs-Elysées PARIS

Concert BEETHOVEN | EL-KHOURY | MOZART, Théâtre des Champs-Élysées Théatre des Champs-Elysées PARIS jeudi 13 novembre 2025.

Après une première création le 13 novembre 2020, sans public pour cause de Covid, l’Orchestre de chambre de Paris redonne Il fait novembre en mon âme de Bechara El-Khoury pour commémorer les dix ans des attentats de 2015. Commandé par les parents d’une victime, avec le soutien de la Fondation de France, dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires et avec le soutien de la Sacem, ce poème symphonique honore la mémoire des victimes tout en laissant à chacun la liberté du récit.Deux grands moments : un début plein d’énergie et de contrastes, qui laisse place à une grande douceur et un temps étale, dans lesquels finit par se glisser une voix de soprano sans paroles, comme une prière et une consolation à la fois. « Si l’art ne peut sauver le monde, il peut sauver les esprits, des fragments d’humanité, et ainsi on avance à petits pas », explique El-Khoury. Son œuvre tend vers l’apaisement. Elle est précédée par Les Créatures de Prométhée de Beethoven, Prométhée qui donne le feu aux hommes, non sans conséquences, et suivie par la Symphonie n° 39 de Mozart, qui sait si bien conjuguer douleur et joie humaines. Réunissant parfaite maîtrise du langage, inspiration jaillissante et émotion personnelle, elle fait partie des partitions les plus populaires du compositeur. Chacune à leur manière, ces œuvres touchent à l’universel.

L’Orchestre de chambre de Paris redonne Il fait novembre en mon âme de Bechara El-Khoury pour commémorer les dix ans des attentats de 2015.

Le jeudi 13 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-13T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-13T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-13T20:00:00+02:00_2025-11-13T22:00:00+02:00

Théatre des Champs-Elysées 15 avenue Montaigne 75008 PARIS

https://www.orchestredechambredeparis.com/concert/beethoven-el-khoury-mozart/ +33766244405 rp@ocparis.com