Concert Beezar – The Last Rewind – Heretics, L’Estran, Saint-Médard-en-Jalles
Concert Beezar – The Last Rewind – Heretics, L’Estran, Saint-Médard-en-Jalles samedi 18 avril 2026.
Concert Beezar – The Last Rewind – Heretics Samedi 18 avril, 20h30 L’Estran Gironde
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00
Samedi 18 avril, trois groupes viennent faire bouger l’Estran ! On vous attend nombreux pour danser sur les sons de :
- Beezar
Ce duo vous embarque pour un rock indécis, marqué par des sonorités britpop et grunge, comme un écho des années 90, où la mélodie flirte avec la saturation.
- The Last Rewind
Groupe punk/métal bordelais qui mélange énergie et riffs agressifs et efficaces.
- Heretics
Tribute bordelais de Slipknot, qui vient mettre le feu dans vos caves.
L’Estran 7, rue Georges Guynemer, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Caupian Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « estransmj@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 52 15 69 25 »}]
Soirée concert à l’Estran
Parentalité : L’Estan
À voir aussi à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)
- Stage de peinture pour les enfants, Salle de peinture de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles 14 avril 2026
- Tous résilients face au risque, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles 14 avril 2026
- Stage pilates-yoga parent-enfant, Studio de danse de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles 15 avril 2026
- Spectacle jeune public « Histoire de loup », Salle Georges Brassens, Saint-Médard-en-Jalles 15 avril 2026
- Ateliers parents enfants : éveil corporel, Pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles 15 avril 2026