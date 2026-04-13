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Concert Beezar – The Last Rewind – Heretics, L’Estran, Saint-Médard-en-Jalles

Concert Beezar – The Last Rewind – Heretics, L’Estran, Saint-Médard-en-Jalles

Concert Beezar – The Last Rewind – Heretics, L’Estran, Saint-Médard-en-Jalles samedi 18 avril 2026.

Lieu : L'Estran

Adresse : 7, rue Georges Guynemer, 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : Prix libre

Concert Beezar – The Last Rewind – Heretics Samedi 18 avril, 20h30 L’Estran Gironde

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00

Samedi 18 avril, trois groupes viennent faire bouger l’Estran ! On vous attend nombreux pour danser sur les sons de :

  • Beezar

Ce duo vous embarque pour un rock indécis, marqué par des sonorités britpop et grunge, comme un écho des années 90, où la mélodie flirte avec la saturation.

  • The Last Rewind

Groupe punk/métal bordelais qui mélange énergie et riffs agressifs et efficaces.

  • Heretics

Tribute bordelais de Slipknot, qui vient mettre le feu dans vos caves.

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Soirée concert à l’Estran

Parentalité : L’Estan

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