Concert Beezar – The Last Rewind – Heretics, L’Estran, Saint-Médard-en-Jalles

Concert Beezar – The Last Rewind – Heretics Samedi 18 avril, 20h30 L’Estran Gironde

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T20:30:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00

Samedi 18 avril, trois groupes viennent faire bouger l’Estran ! On vous attend nombreux pour danser sur les sons de :

Beezar

Ce duo vous embarque pour un rock indécis, marqué par des sonorités britpop et grunge, comme un écho des années 90, où la mélodie flirte avec la saturation.

The Last Rewind

Groupe punk/métal bordelais qui mélange énergie et riffs agressifs et efficaces.

Heretics

Tribute bordelais de Slipknot, qui vient mettre le feu dans vos caves.

L’Estran 7, rue Georges Guynemer, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Caupian Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « estransmj@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 52 15 69 25 »}]

Soirée concert à l’Estran

Parentalité : L’Estan